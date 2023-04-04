Долар США продовжує слабшати на ринку, тоді як євро та фунт стрімко зростають

Долар США залишається під тиском ринку, тоді як його конкуренти фіксують нові рекорди. Про останні зміни на ринку валют під час торгів – читайте у новому матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У вівторок, 4 квітня 2023 року, Індекс долара США впав на 0,25% до 101,84, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,79 – 102,28.

Цікаво Фокус на Європі: огляд ринку та актуальні можливості для інвесторів

Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 98,52, за даними CNBC.

Що відбувається на ринку

Долар залишається під тиском, оскільки на ринку все більше зростає переконання, що цикл підвищення ставок підходить до кінця, інформує Reuters. Паралельно євро та фунт демонструють позитивну динаміку на ринку.

Обидві валюти навіть зафіксували нові рекорди. Офіційна грошова одиниця країн Єврозони злетіла до пікового рівня за останні два місяці, зафіксувавши зростання на 0,17%. Тоді як британський фунт досягнув нового максимуму за 10 місяців, додавши 0,4% на торгах.