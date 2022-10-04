Долар США систематично втрачає позиції: чим здивував центробанк Австралії

Долар продовжує слабшати проти кошика з інших 6 валют. Як змінилися котирування Індексу долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США у вівторок, 4 жовтня, продовжує демонструвати негативну динаміку на ринку. Цьому сприяє зміна очікувань щодо подальших кроків центробанків.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 110,12, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування впали на 1,46%. Індекс почав день на рівні 111,59. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник зростав до 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 110,08, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник впав на 1,49%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник впав на 0,12%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,33%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 14,70%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 17,13%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар стрімко зміцнював позиції на ринку щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Проте минулого тижня ситуація змінилася. Від 3 жовтня нацвалюта США продовжує демонструвати від'ємну динаміку.

Загалом котирування Індексу долара США цього дня торгувалися в діапазоні 110,06 – 111,89, згідно з Yahoo!Finance. Одна з головних причин падіння долара – зниження дохідності 10-річних казначейських облігацій США.

Стратеги пояснюють цю тенденцію зниженням очікувань на фінансових ринках щодо монетарної політики центральних банків. Зокрема, в Австралії регулятор здивував інвесторів меншим, ніж очікували, підвищенням базової ставки, пише Reuters.

Тоді як в США інвестори прогнозують, що центробанк США обере менш агресивну політику, за даними CNBC. Водночас американська валюта лише нещодавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.