Долар США систематично втрачає позиції: чим здивував центробанк Австралії
Долар продовжує слабшати проти кошика з інших 6 валют. Як змінилися котирування Індексу долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США у вівторок, 4 жовтня, продовжує демонструвати негативну динаміку на ринку. Цьому сприяє зміна очікувань щодо подальших кроків центробанків.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 110,12, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування впали на 1,46%. Індекс почав день на рівні 111,59. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник зростав до 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 110,08, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник впав на 1,49%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник впав на 0,12%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,33%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 14,70%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 17,13%.
Ситуація на валютному ринку
Американський долар стрімко зміцнював позиції на ринку щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Проте минулого тижня ситуація змінилася. Від 3 жовтня нацвалюта США продовжує демонструвати від'ємну динаміку.
Загалом котирування Індексу долара США цього дня торгувалися в діапазоні 110,06 – 111,89, згідно з Yahoo!Finance. Одна з головних причин падіння долара – зниження дохідності 10-річних казначейських облігацій США.
Стратеги пояснюють цю тенденцію зниженням очікувань на фінансових ринках щодо монетарної політики центральних банків. Зокрема, в Австралії регулятор здивував інвесторів меншим, ніж очікували, підвищенням базової ставки, пише Reuters.
Тоді як в США інвестори прогнозують, що центробанк США обере менш агресивну політику, за даними CNBC. Водночас американська валюта лише нещодавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.