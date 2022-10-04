Доллар США систематически теряет позиции: чем удивил центробанк Австралии
Доллар продолжает ослабевать против корзины из остальных 6 валют. Как изменились котировки Индекса доллара США – читайте в материале 24 канала.
Индекс доллара США во вторник, 4 октября, продолжает демонстрировать негативную динамику на рынке. Этому способствует изменение ожиданий относительно дальнейших шагов центробанков.
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Позиции доллара США на рынке
На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 110,12, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки упали на 1,46%. Индекс начал день на уровне 111,59. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель вырастал до 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 110,08, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель снизился на 1,49%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель упал на 0,12%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 3,33%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 14,70%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 17,13%.
Ситуация на валютном рынке
Доллар стремительно укреплял позиции на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Однако на прошлой неделе ситуация изменилась. С 3 октября нацвалюта США продолжает демонстрировать отрицательную динамику.
В целом котировки Индекса доллара США в этот день торговались в диапазоне 110,06 – 111,89, согласно Yahoo!Finance. Одна из главных причин падения доллара – снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США.
Стратеги объясняют эту тенденцию снижением ожиданий на финансовых рынках по поводу монетарной политики центральных банков. В частности, в Австралии регулятор удивил инвесторов меньшим, чем ожидалось, повышением базовой ставки, пишет Reuters.
В то время как в США инвесторы прогнозируют, что центробанк США выберет менее агрессивную политику, по данным CNBC. В то же время, американская валюта лишь недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.