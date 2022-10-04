Доллар США систематически теряет позиции: чем удивил центробанк Австралии

Доллар продолжает ослабевать против корзины из остальных 6 валют. Как изменились котировки Индекса доллара США – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США во вторник, 4 октября, продолжает демонстрировать негативную динамику на рынке. Этому способствует изменение ожиданий относительно дальнейших шагов центробанков.

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Позиции доллара США на рынке

На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 110,12, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки упали на 1,46%. Индекс начал день на уровне 111,59. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель вырастал до 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 110,08, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель снизился на 1,49%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель упал на 0,12%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 3,33%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 14,70%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 17,13%.

Ситуация на валютном рынке

Доллар стремительно укреплял позиции на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Однако на прошлой неделе ситуация изменилась. С 3 октября нацвалюта США продолжает демонстрировать отрицательную динамику.

В целом котировки Индекса доллара США в этот день торговались в диапазоне 110,06 – 111,89, согласно Yahoo!Finance. Одна из главных причин падения доллара – снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США.

Стратеги объясняют эту тенденцию снижением ожиданий на финансовых рынках по поводу монетарной политики центральных банков. В частности, в Австралии регулятор удивил инвесторов меньшим, чем ожидалось, повышением базовой ставки, пишет Reuters.

В то время как в США инвесторы прогнозируют, что центробанк США выберет менее агрессивную политику, по данным CNBC. В то же время, американская валюта лишь недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.