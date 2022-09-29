Долар США повернувся до падіння на ринку: що відбувається
Після тривалого та стрімкого зростання долар США почав втрачати позиції на ринку. Що відбувається з Індексом долара США – читайте на Фінанси24.
Індекс долара США у середу, 28 вересня, почав втрачати позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 112,71, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування впали на 1,71%. Індекс почав день на рівні 114,18. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник зростав до 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,21, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 112,73, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник впав на 1,21%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 3,70%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 7,24%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,45%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,48%.
Ситуація на валютному ринку
Американський долар невпинно зміцнював позиції на ринку щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США. Для прикладу, протягом серпня 2022 року котирування Індексу долара виросли приблизно на 2,6%.
Загалом за день Індекс долара США торгувався в діапазоні 112,56 - 114,78 згідно з Yahoo!Finance, й закінчує день з від'ємною динамікою. Річ у тому, що британський фунт виріс на ринку після недавнього падіння проти долара США, пише видання Reuters. Водночас американська валюта все ще не впала надто далеко від нового максимуму за 20 років – 114,78.
Крім того, фахівці наголошують, що агресивна монетарна політика Федерального резерву США з метою зупинення інфляції в країні шляхом підвищення базової ставки формує низку викликів для інших країн, пише The New York Times. Йдеться про:
- Зростання цін;
- Збільшення розміру боргових виплат;
- Поглиблення ризиків щодо глибокої рецесії.
Стратеги з Morgan Stanley попередили, що підвищення курсу долара США створює "неспроможну ситуацію" для більш ризикованих активів, що може закінчитися фінансовою чи економічною кризою, згідно з Reuters.