Долар США повернувся до падіння на ринку: що відбувається

Після тривалого та стрімкого зростання долар США почав втрачати позиції на ринку. Що відбувається з Індексом долара США – читайте на Фінанси24.

Індекс долара США у середу, 28 вересня, почав втрачати позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 112,71, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування впали на 1,71%. Індекс почав день на рівні 114,18. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник зростав до 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,21, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 112,73, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник впав на 1,21%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 3,70%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 7,24%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 17,45%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,48%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар невпинно зміцнював позиції на ринку щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США. Для прикладу, протягом серпня 2022 року котирування Індексу долара виросли приблизно на 2,6%.

Загалом за день Індекс долара США торгувався в діапазоні 112,56 - 114,78 згідно з Yahoo!Finance, й закінчує день з від'ємною динамікою. Річ у тому, що британський фунт виріс на ринку після недавнього падіння проти долара США, пише видання Reuters. Водночас американська валюта все ще не впала надто далеко від нового максимуму за 20 років – 114,78.

Крім того, фахівці наголошують, що агресивна монетарна політика Федерального резерву США з метою зупинення інфляції в країні шляхом підвищення базової ставки формує низку викликів для інших країн, пише The New York Times. Йдеться про:

Зростання цін;

Збільшення розміру боргових виплат;

Поглиблення ризиків щодо глибокої рецесії.

Стратеги з Morgan Stanley попередили, що підвищення курсу долара США створює "неспроможну ситуацію" для більш ризикованих активів, що може закінчитися фінансовою чи економічною кризою, згідно з Reuters.