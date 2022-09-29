Доллар США вернулся к падению на рынке: что происходит

29 сентября 2022 , 00:00
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После продолжительного и стремительного роста доллар США начал терять позиции на рынке. Что происходит с Индексом доллара США – читайте на Финансы24.

Индекс доллара США в среду, 28 сентября, стал терять позиции на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Позиции доллара США на рынке

К моменту создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 112,71, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки упали на 1,71%. Индекс начал день на уровне 114,18. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

  • Максимально этот показатель возрастал до 114,78;
  • Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,21 согласно данным CNBC.
Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

 

В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 112,73, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 1,21%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

  • За последний месяц этот показатель вырос на 3,7%;
  • За 3 месяца Индекс усилил позиции на 7,24%;
  • С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 17,45%;
  • За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,48%.

Ситуация на валютном рынке

Американский доллар неустанно укреплял позиции на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США. Например, в течение августа 2022 года котировки Индекса доллара выросли примерно на 2,6%.

В общей сложности за день Индекс доллара США торговался в диапазоне 112,56 – 114,78 согласно Yahoo!Finance, и заканчивает день с отрицательной динамикой. Дело в том, что британский фунт вырос на рынке после недавнего падения против доллара США, пишет издание Reuters. В то же время американская валюта все еще не упала слишком далеко от нового максимума за 20 лет – 114,78.

Кроме того, специалисты отмечают, что агрессивная монетарная политика Федерального резерва США с целью остановки инфляции в стране путем повышения базовой ставки формирует ряд вызовов для других стран, пишет The New York Times. Речь идет о:

  • Росте цен;
  • Увеличении размера долговых выплат;
  • Углублении рисков глубокой рецессии.

Стратеги из Morgan Stanley предупредили, что повышение курса доллара США создает "несостоятельную ситуацию" для более рискованных активов, что может закончиться финансовым или экономическим кризисом, согласно Reuters.

Автор: Віта Свірневська