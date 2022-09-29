Доллар США вернулся к падению на рынке: что происходит
После продолжительного и стремительного роста доллар США начал терять позиции на рынке. Что происходит с Индексом доллара США – читайте на Финансы24.
Индекс доллара США в среду, 28 сентября, стал терять позиции на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
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Позиции доллара США на рынке
К моменту создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 112,71, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки упали на 1,71%. Индекс начал день на уровне 114,18. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель возрастал до 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,21 согласно данным CNBC.
В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 112,73, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 1,21%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 3,7%;
- За 3 месяца Индекс усилил позиции на 7,24%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 17,45%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,48%.
Ситуация на валютном рынке
Американский доллар неустанно укреплял позиции на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США. Например, в течение августа 2022 года котировки Индекса доллара выросли примерно на 2,6%.
В общей сложности за день Индекс доллара США торговался в диапазоне 112,56 – 114,78 согласно Yahoo!Finance, и заканчивает день с отрицательной динамикой. Дело в том, что британский фунт вырос на рынке после недавнего падения против доллара США, пишет издание Reuters. В то же время американская валюта все еще не упала слишком далеко от нового максимума за 20 лет – 114,78.
Кроме того, специалисты отмечают, что агрессивная монетарная политика Федерального резерва США с целью остановки инфляции в стране путем повышения базовой ставки формирует ряд вызовов для других стран, пишет The New York Times. Речь идет о:
- Росте цен;
- Увеличении размера долговых выплат;
- Углублении рисков глубокой рецессии.
Стратеги из Morgan Stanley предупредили, что повышение курса доллара США создает "несостоятельную ситуацию" для более рискованных активов, что может закончиться финансовым или экономическим кризисом, согласно Reuters.