Доллар США вернулся к падению на рынке: что происходит

После продолжительного и стремительного роста доллар США начал терять позиции на рынке. Что происходит с Индексом доллара США – читайте на Финансы24.

Индекс доллара США в среду, 28 сентября, стал терять позиции на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Позиции доллара США на рынке

К моменту создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 112,71, по данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня котировки упали на 1,71%. Индекс начал день на уровне 114,18. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель возрастал до 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,21 согласно данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 112,73, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 1,21%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель вырос на 3,7%;

За 3 месяца Индекс усилил позиции на 7,24%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 17,45%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,48%.

Ситуация на валютном рынке

Американский доллар неустанно укреплял позиции на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США. Например, в течение августа 2022 года котировки Индекса доллара выросли примерно на 2,6%.

В общей сложности за день Индекс доллара США торговался в диапазоне 112,56 – 114,78 согласно Yahoo!Finance, и заканчивает день с отрицательной динамикой. Дело в том, что британский фунт вырос на рынке после недавнего падения против доллара США, пишет издание Reuters. В то же время американская валюта все еще не упала слишком далеко от нового максимума за 20 лет – 114,78.

Кроме того, специалисты отмечают, что агрессивная монетарная политика Федерального резерва США с целью остановки инфляции в стране путем повышения базовой ставки формирует ряд вызовов для других стран, пишет The New York Times. Речь идет о:

Росте цен;

Увеличении размера долговых выплат;

Углублении рисков глубокой рецессии.

Стратеги из Morgan Stanley предупредили, что повышение курса доллара США создает "несостоятельную ситуацию" для более рискованных активов, что может закончиться финансовым или экономическим кризисом, согласно Reuters.