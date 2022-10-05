Зміна динаміки долара США на ринку: що відбувається
Динаміка долара на ринку знову змінилася. Котирування Індексу долара США знову почали зростати. Які фактори відіграли важливу роль – читайте у матеріалі 24 каналу.
Індекс долара США у середу, 5 жовтня, вперше з минулого тижня повернувся до позитивної динаміки на ринку.
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Актуальні позиції долара США
Котирування Індексу долара США наразі коливаються на рівні 111,22, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 1,05%. Індекс почав день на рівні 110,22. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник досягав позначки на рівні 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 111,17, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник злетів на 1%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 1%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,80%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,84%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 17,93%.
Ситуація на валютному ринку
Американський долар стрімко зміцнював позиції на ринку щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Понад тиждень динаміка на ринку була від'ємною. Станом на 5 жовтня долар повернувся до зростання.
Загалом котирування Індексу долара США цього торгового дня торгувалися в діапазоні 110,09 – 111,72, згідно з Yahoo!Finance. Одна з ключових причин зміцнення долара США – зміна ставлення до ризику та падіння акцій на американському фондовому ринку, повідомляє Reuters. Крім того, грошова одиниця США лише нещодавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.