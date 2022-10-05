Зміна динаміки долара США на ринку: що відбувається

Динаміка долара на ринку знову змінилася. Котирування Індексу долара США знову почали зростати. Які фактори відіграли важливу роль – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США у середу, 5 жовтня, вперше з минулого тижня повернувся до позитивної динаміки на ринку.

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Актуальні позиції долара США

Котирування Індексу долара США наразі коливаються на рівні 111,22, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 1,05%. Індекс почав день на рівні 110,22. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 111,17, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник злетів на 1%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 1%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 3,80%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,84%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 17,93%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар стрімко зміцнював позиції на ринку щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Понад тиждень динаміка на ринку була від'ємною. Станом на 5 жовтня долар повернувся до зростання.

Загалом котирування Індексу долара США цього торгового дня торгувалися в діапазоні 110,09 – 111,72, згідно з Yahoo!Finance. Одна з ключових причин зміцнення долара США – зміна ставлення до ризику та падіння акцій на американському фондовому ринку, повідомляє Reuters. Крім того, грошова одиниця США лише нещодавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.