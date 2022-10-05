Изменение динамики доллара США на рынке: что происходит

Динамика доллара на рынке снова изменилась. Котировки Индекса доллара США снова начали расти. Какие факторы сыграли немаловажную роль – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США в среду, 5 октября, впервые с прошлой недели вернулся в позитивную динамику на рынке.

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Актуальные позиции доллара США

Котировки Индекса доллара США на сегодня колеблются на уровне 111,22, по данным Yahoo! Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 1,05%. Индекс начал день на уровне 110,22. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуется на уровне 111,17, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель взлетел на 1%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель вырос на 1%;

За 3 месяца Индекс усилил позиции на 3,80%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 15,84%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 17,93%.

Ситуация на валютном рынке

Американский доллар стремительно укреплял позиции на рынке по отношению к корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Более недели динамика на рынке была отрицательной. По состоянию на 5 октября, доллар вернулся к росту.

В целом котировки Индекса доллара США в этот торговый день торговались в диапазоне 110,09 – 111,72, согласно Yahoo!Finance. Одна из ключевых причин укрепления доллара США – изменение отношения к риску и падение акций на американском фондовом рынке, сообщает Reuters. Кроме того, денежная единица США только недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.