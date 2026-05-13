Що сталося з доларом після подорожчання – офіційний курс валют на 14 травня

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 14 травня. Після кількох днів зростання долар нарешті припинив дорожчати й навіть трохи втратив у ціні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 13 травня торгується по 43,97 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 2 копійки проти 12 травня. Офіційний курс євро становить 51,64 гривні, отже його ціна зменшилася на 8 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 14 травня курс валют буде таким:

долар – 43,96 гривні (-1 копійка);

євро – 51,50 гривні (-14 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 13 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,67 гривні , а продаж – по 44,19 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,91 гривні , а продаж – по 43,90 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,45 гривні, а продаж – по 43,90 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 13 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,37 гривні , а продаж – 51,97 гривні ;

, а продаж – ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,61 гривні , а продаж – по 51,79 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,48 гривні, а продаж – по 51,99 гривні.

Що про ситуацію каже експерт?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наразі на валютному ринку немає передумов ані для різких стрибків курсу долара, ані для відчутного здешевлення валют.

За словами експерта, ситуація залишається контрольованою, а звичні межі щоденних коливань навряд чи суттєво зміняться.

Нацбанк і надалі підтримує баланс між попитом і пропозицією завдяки інтервенціям. Водночас геополітичні ризики продовжують впливати на вартість пального, тому бензин і дизель навряд чи помітно подешевшають у середині травня.