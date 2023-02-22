Останні зміни на ринку

Станом на середу, 22 лютого, Індекс долара США впав на 0,03% до 104,14, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 104,01 – 104,35.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,69, за даними CNBC.

Наразі думки експертів щодо подальшої динаміки долара, який у лютому досягнув максимуму за 6 тижнів, розділилася. Одна група фахівців вважає, що Індекс долара США має потенціал для зростання, пише видання InvestorsObserver.

Тоді як інші в ING Bank оприлюднили іншу позицію. Мовляв, долар уже досягнув свого максимуму. Водночас аналітики додали кілька аспектів, які можуть впливати на динаміку на ринку валют:

Нестабільна геополітична ситуація у світі вимагає більш концентрованого рівня обережності;

Відповідно завдяки цьому долар може отримати додаткову підтримку.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк. Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.