Китай штовхає долар США до падіння та подає позитивні сигнали для його конкурента

Американський долар знову втрачає позиції під час торгів. Головну роль на ринку відіграли нові дані щодо Китаю. Більше про останні зміни – читайте у новому матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У вівторок, 18 квітня 2023 року, Індекс долара США впав на 0,27% до 101,82, за даними Yahoo!Finance. Цей показник коливається в діапазоні 101,64 – 102,14.

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Крайні позиції Індексу долара США за останні 12 місяців та прогноз:

Максимально цей показник підіймався до 114,78. Це рекордне значення за 20 років;

Це рекордне значення за 20 років; Мінімальний рівень котирувань становив 99,82 , інформує CNBC;

, інформує CNBC; Фахівці з компанії MPS очікують, що у другому півріччі долар США може втратити 5%.

Долар повернувся до знецінення

Долар втрачає позиції на ринку після публікації кращих ніж очікували даних про зростання у другій економіці світу. Йдеться про Китай. Зокрема, ВВП країни зросло за перший квартал зріс на 4,5%, тоді як експерти очікували, що цей показник складе 4%, пише видання CNBC.

Зазвичай у той день, коли є позитивні дані про Китай ви отримаєте пристойне ралі товарних валют, валют ринків, які розвиваються і пом'якшення долара, який ми починаємо бачити. Кращі дані про Китай також сприймають, як позитивну новину для євро через великий виробничий сектор,

– заявив експерт по ринках з ING.

Додамо, що у середині квітня 2023 року американський долар зафіксував найбільший спад за останні 12 місяців. Усе через очікування трейдерів про потенційне завершення циклу підвищення ставки. Актуальна динаміка інших валют: