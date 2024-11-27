Чи планує центробанк Росії зупиняти нестримний обвал рубля
Рубль третій день поспіль стрімко дешевшає на ринку. На цьому фоні виникає питання, чи буде центральний банк Росії рятувати валюту.
Чи буде центральний банк Росії рятувати курс рубля
У 2023 році, коли рубль стрімко втрачав позиції на ринку, центральний банк Росії декілька разів виходив на ринок з ціллю підтримати національну валюту. Проте станом на листопад 2024 року ситуація змінилася. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Ще у середині жовтня стало відомо, що російська влада більше не планує підтримувати курс рубля, утримуючи його від знецінення. В умовах бюджетного дефіциту та запланованого збільшення видатків, російські чиновники вважають, що падіння рубля має переваги.
Мовляв, з врахуванням планів щодо збільшення видатків у 2025 році дешевий рубль буде корисним для державного бюджету. Крім того, вони очікують, що падіння рубля допоможе послабити наслідки санкцій.
До теми! На момент створення цього матеріалу, курс в Росії коливається на рівні 112,7 рубля за долар. Валюта за сьогодні впала в ціні на 6,87%, за даними Google Фінанси.
До того ж міністр фінансів Росії заявив, що знецінення рубля допомагає експортерам. За його словами, обвал національної валюти нівелює негативні наслідки від рекордної за 20 років процентної ставки для компаній. Нагадаємо, що у жовтні російський регулятор підвищив ставку до 21% задля стримування інфляції. Через це вартість кредитів стає дорожчою для компаній та людей.