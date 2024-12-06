Долар США різко змінив динаміку на ринку

Долар повернувся до зростання після суттєвого спаду. Ринок чекає на важливі дані, які допоможуть зрозуміти поточний стан економіки США.

Ситуація на ринку валют

У п'ятницю, 6 грудня, долар США повернувся до зростання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ринок валют очікує на важливі дані щодо ринку праці у США. Крім того, на динаміку впливає політична турбулентність в Європі. Перш за все йдеться про колапс уряду в Франції. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що призначить нового прем'єр-міністра у наступні кілька днів.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 108,07;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США спершу зріс на 0,07% до 105,79 під час торгів у п'ятницю. На попередній торговій сесії долар впав до мінімуму за три тижні. На момент створення цього матеріалу, долар торгується на рівні 105,88, згідно з даними Yahoo!Finance. Цей показник зріс на 0,16%.

Водночас курс євро знову падає щодо долара. Нагадаємо, що на попередній сесії єдина валюта Єврозони трохи відновила свої позиції на ринку.