Центробанк Швейцарії спровокував зміну глобальної політики: як на це відреагував долар

Долар завершив тиждень із черговим зростанням. Також кілька центробанків ухвалили рішення, яке ознаменувало початок глобальних змін. Більше про ключові зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ключові зміни на ринку валют

Долар другий тиждень поспіль фіксує позитивну динаміку на ринку. Зокрема, під час торгів у п'ятницю, 22 березня, Індекс долара США коливався у діапазоні з 103,92 – 104,50, згідно з даними Yahoo!Finance.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар США

Цього тижня зафіксували важливу зміну у глобальній монетарній політиці, адже швейцарський центральний банк ухвалив рішення про зниження ключової ставки. Аналогічний крок зробили ще кілька країн, які розвиваються або просигналізували про подібні наміри. Крім того, цілком ймовірно, що у червні Європейський центральний банк також може ухвалити відповідне рішення.

Водночас Федеральна резервна система США залишила ставку на рівні 5,25% – 5,5% та дотримується прогнозів про три зниження ставки до кінця 2024 року. Американський регулятор також заявив, що не буде знижувати ставку поки не впевниться, що інфляція стійко знижується до цільового показника у 2%, пише Reuters.