Центробанк Швейцарии спровоцировал изменение глобальной политики: как на это отреагировал доллар

Доллар завершил неделю с очередным ростом. Также несколько центробанков приняли решение, которое ознаменовало начало глобальных изменений. Больше о ключевых изменениях – читайте в материале 24 Канала.

Ключевые изменения на рынке валют

Доллар вторую неделю подряд фиксирует положительную динамику на рынке. В частности, во время торгов в пятницу, 22 марта, Индекс доллара США колебался в диапазоне с 103,92 – 104,50, согласно данным Yahoo!Finance.

Интересно Самые успешные женщины в мире финансов: какие имена стоит знать каждому

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар США

На этой неделе зафиксировали важное изменение в глобальной монетарной политике, ведь швейцарский центральный банк принял решение о снижении ключевой ставки. Аналогичный шаг сделали еще несколько развивающихся стран, или просигнализировали о подобных намерениях. Кроме того, вполне вероятно, что в июне Европейский центральный банк также может принять соответствующее решение.

В то же время Федеральная резервная система США оставила ставку на уровне 5,25% – 5,5% и придерживается прогнозов о трех снижениях ставки до конца 2024 года. Американский регулятор также заявил, что не будет снижать ставку пока не убедится, что инфляция устойчиво снижается до целевого показателя в 2%, пишет Reuters.