Центробанк США оприлюднив свої наміри та спровокував динамічне коливання долара

Долар під час торгів у середу зафіксував як і спад, так і суттєве зростання. На динаміку валюти найбільше вплинули сигнали від Федеральної резервної системи США.

Як змінилися позиції долара за 1 травня

У середу, 1 травня, Індекс долара США демонстрував змішану динаміку на ринку. Спершу цей показник зріс до 106,49, що є максимальним значенням з 16 квітня та наблизився до пікового рівня з початку листопада. Проте пізніше індекс впав на 0,44% до 105,85, згідно з даними Reuters.

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На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США торгується на рівні 106,02. Діапазон коливання цього індикатора за день склав від 105,70 до 106,49, згідно з даними Yahoo!Finance.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар

Долар зафіксував спад у середу після заяв від Федеральної резервної системи США. Спершу регулятор дав зрозуміти, що все ще схиляється до можливого зниження процентної ставки. З іншої сторони у центробанку повторили, що вони прагнуть отримати більше впевненість у тому, що інфляція продовжує знижуватися.

Зокрема, у центробанку відмітили нещодавні невтішні показники інфляції і припустили, що економіці й надалі буде складно досягти балансу. Федеральний резерв нагадав, що в останні місяці не фіксували подальшого прогресу у досягненні мети щодо інфляції на рівні 2%, повідомляє CNBC.