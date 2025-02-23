Долар подорожчав на майже 6000%: що відому про найдешевшу валюту в світі

Ліван – це одна з країн на Близькому Сході, яка має відразу декілька серйозних викликів, пов'язаних з економікою. Через це страждає національна валюта, яка за останні роки суттєво впала в ціні.

Яка найдешевша валюта у світі

На сьогодні найслабшою валютою у світі є ліванський фунт, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Google Фінанси. Ця валюта уже роками залишається серед "лідерів" цього рейтингу.

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Станом на 21 лютого 2025 року курс долара коливається на рівні 89 186 ліванського фунта. З початку року валюта Лівану зміцнила свої позиції на 0,38%, а в річному розрахунку на – 0,35%. Проте в останні 6 місяців долар знову дорожчає в Лівані.

Цікаво! За останні 5 років долар в Лівані подорожчав майже на 6000%.

Курс ліванського фунта страждає через декілька факторів впливу:

Високий рівень інфляції в Лівані.

Політична нестабільність в країні.

Зокрема, Ліван досі бореться з наслідками масштабної банківської кризи, яка сколихнула країну у 2019 році. Крім того, в країні тривають фінансові та економічні кризи.