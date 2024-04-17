Долар зафіксував нові максимуми на ринку: чому валюта США стрімко дорожчає 

Американський долар продовжує фіксувати нові перемоги на ринку. Одним з останніх поштовхів для валюти стала заява очільника Федеральної резервної системи США.

Долар фіксує нові максимуми на ринку

Американська валюта злетіла до пікового рівня за 5 місяців проти євро під час торгів у вівторок, 16 квітня. Цьому сприяла заява очільника Федерального резерву Джерома Павелла.

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За його словами, регулятор може утримувати ключову ставку на високому рівні протягом довшого періоду. Мовляв, інфляція залишається досить стійкою.

Крім того, долар досягнув найвищого рівня з середини 1990 року проти японської єни, оскільки трейдери напоготові до потенційного втручання влади Японії.

Які ще фактори впливають на долар

Позиції долара США на ринку також підтримали сильніші, ніж очікували, економічні показники. Зокрема, йдеться про роздрібні продажі за березень, а також більш стійка, ніж прогнозували, інфляція.

У четвертому кварталі 2023 року очікували, що економіка США буде сповільнюватися, за словами директор з торгівлі Monex USA у Вашингтоні. Експерт додав, що у реальності американська економіка зростає.

Ще один фактор впливу – зростання геополітичної напруженості у світі також посилює статус долара, як активу-гавані. Перш за все йдеться про ситуацію між Іраном та Ізраїлем.