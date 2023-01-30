Долар втрачає позиції на ринку: основна причина – очікування щодо центробанку США
Американський долар знову слабшає. Серед головних факторів тиску на валюту очікування щодо зміни політики центробанку США. Більше про це –читайте у матеріалі 24 каналу.
Останні зміни на ринку
Станом на понеділок, 30 січня, котирування Індексу долара США впали на 0,20% до 101,72, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,68 – 102,04.
Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:
- Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;
- За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,14, за даними CNBC.
Долар США коливається на рівні близькому до мінімуму за 8 місяців напередодні низки зустрічей фінансових регуляторів у світі. Загалом за січень американська валюта втратила понад 1,5%.
Крім того, валюта на шляху до четвертого поспіль місяця знецінення, пише видання Reuters. На долар тиснуть очікування щодо ймовірної зміни монетарної політики Федерального резерву. Додамо, що протягом довгого періоду часу саме центробанк США чи не найагресивніше підвищував базову ставку.
Що таке Індекс долара СШАЦе показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.
Більше новин про долар США:
- Фахівці розповіли про основні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році. До того ж за цей період Індекс долара зафіксував кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік;
- Водночас американська валюта за минулий рік досягла найкращого результату на ринку за 7 років – з 2015 року. Йдеться про річне зростання на рівні 8,6%;
- У Morgan Stanley вважають, що у 2023 році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності.