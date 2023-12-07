Долар США знову фіксує втрати: яка валюта до цього призвела

Долар вкотре повернувся до знецінення. Одним із головних викликів для американської валюти стало зростання єни. Більше про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 7 грудня

Під час торгів, 7 грудня, Індекс долара США коливається на рівні 103,93, впавши на 0,21%. При цьому діапазон коливання становить від 103,78 до 104,20, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар повернувся до знецінення

Долар знову фіксує втрати на ринку напередодні оприлюднення нового звіту про ринок праці у США. Крім того, на американську валюту тисне японська єна, яка зафіксувала найбільше денне ралі майже за рік та зросла приблизно на 2% до максимуму за 3 місяці.

Цікаво, що євро також втрачає позиції на ринку. На сьогодні ця валюта тримається на рівні, який близький до мінімуму за 3 тижні. Зокрема, на євро тиснуть очікування щодо монетарної політики Європейського центрального банку у 2024 році, повідомляє видання Reuters.

Нагадаємо, що американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку. Тоді як золото лише виграє від знецінення долара США. Цей дорогоцінний метал навіть зафіксував новий історичний рекорд.