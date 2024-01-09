Долар знову фіксує втрати на ринку: які фактори впливають на валюту

Долар почав новий тиждень зі знецінення. На динаміку валюти впливають два фактори. Більше про головні зміни на ринку – читайте у новому матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 8 січня

У понеділок, 8 січня, Індекс долара США впав на 0,15% до 102,26. При цьому діапазон коливання становить від 102,07 до 102,62, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 ;

; цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США на ринку

Долар США почав новий тиждень на ринку з падіння, оскільки інвестори все ще опрацьовують останні звіти про стан американської економіки, які оприлюднили на минулому тижні. З іншої сторони, вони очікують на нові дані щодо інфляції у США. Таким чином, інвестори планують отримати певні підказки щодо подальшої монетарної політики Федерального резерву, інформує видання CNBC.