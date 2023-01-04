Долар ослаб під час торгів, але водночас спровокував зростання іншого активу-прихистку

Котирування Індексу долара США знову демонструють від'ємну динаміку на ринку. Це допомогло іншому відомому активу-прихистку зміцнити свої позиції. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни Індексу долара США на ринку

Під час торгів у середу, 4 січня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 103,88 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник впав на 0,61%, а коливався в діапазоні 103,87 – 104,60. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це піковий рівень для Індексу за 20 років ;

Ба більше, це піковий рівень для Індексу за ; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, згідно з даними CNBC.

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Позиції долара відійшли від двотижневого максимуму, який зафіксували 3 січня 2022 року. Це призвело до зростання цін на золото, оскільки злитки стають більш доступними для власників інших валют, пише Reuters.

Нещодавно фахівці пояснили головні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році, а також фіксування кількох серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

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