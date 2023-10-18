Китай тисне на долар США: що відбувається на ринку валют

Для зростання долара з'явилася нова перешкода на ринку. Усе через нові економічні дані з Китаю. Більше про це – далі у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається з доларом США

Під час торгів у середу, 18 жовтня, Індекс долара США зупинився на рівні 106,30, за даними Yahoo!Finance. Цей показник виріс на 0,05%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 106,01 до 106,33.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Фактори впливу на ринку валют

У середу на ринку валют з'явився новий фактор впливу. Йдеться про нові дані щодо економіки Китаю, які перевершили очікування аналітиків. Завдяки цьому китайський юань подорожчав до максимуму за тиждень. З іншої сторони ці дані тиснуть на долар США.

Індекс долара США все коливається на рівні, який нижче максимуму за 11 місяців, який зафіксували на минулому тижні. Йдеться про показник 107,34.

Конфлікт на Близькому Сході також продовжує впливати на динаміку валют. Проте стратег з Wells Fargо додав, що реакція інвесторів на війну між Ізраїлем та ХАМАС досі була стриманою, інформує CNBC.