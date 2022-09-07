Долар США близький до нового піку: що відбувається
Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку. Як змінилися показники Індексу долара США за день – читайте у матеріалі 24 каналу.
На сьогодні Індекс долара США продовжує зміцнювати позиції. Торги на ринку тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на 7 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 110,26, згідно з даними Yahoo!Finance. Проте котирування пішов вгору з початку торгового дня 0,04%. Індекс почав день на рівні 110,32. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
- Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,03, за даними CNBC.
Паралельно WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) наразі торгується на рівні 110,25, згідно з даними WSJ. За день цей показник виріс на 0,04%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:
- за місяць він пішов вгору на 4,77%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 7,47%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,82%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 18,93%.
Ситуація на валютному ринку
З початку 2022 року долар США демонструє потужні позиції на валютному ринку. У вересня ця тенденція продовжує набирати оберти. Зокрема, за серпень Індекс долара США пішов вгору приблизно на 2,6%.
Тож цей показник демонструє зростання третій місяць поспіль. Індекс долара США також перетнув важливу психологічну позначку у 109,48, який був максимумом за 20 років, згідно з Business Standard.