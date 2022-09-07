Долар США близький до нового піку: що відбувається

Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку. Як змінилися показники Індексу долара США за день – читайте у матеріалі 24 каналу.

На сьогодні Індекс долара США продовжує зміцнювати позиції. Торги на ринку тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 7 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 110,26, згідно з даними Yahoo!Finance. Проте котирування пішов вгору з початку торгового дня 0,04%. Індекс почав день на рівні 110,32. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);

який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень); Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,03, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Паралельно WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) наразі торгується на рівні 110,25, згідно з даними WSJ. За день цей показник виріс на 0,04%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць він пішов вгору на 4,77%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 7,47%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,82%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 18,93%.

Ситуація на валютному ринку

З початку 2022 року долар США демонструє потужні позиції на валютному ринку. У вересня ця тенденція продовжує набирати оберти. Зокрема, за серпень Індекс долара США пішов вгору приблизно на 2,6%.

Тож цей показник демонструє зростання третій місяць поспіль. Індекс долара США також перетнув важливу психологічну позначку у 109,48, який був максимумом за 20 років, згідно з Business Standard.