Тоді як WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) сьогодні коливається на рівні 109,04, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він втратив 0,31%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

З початку 2022 року американський долар демонструє досить потужні позиції на валютному ринку. Зокрема, Індекс долара США у середині серпня продемонстрував одне із найкращих тижневих ралі з квітня на ринку.

Долар також прямував до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років і третього за величиною відтоді, як у США вирішили вилучити долар із золотого стандарту більше ніж 50 років, пише Reuters.

Національна валюта США теж впритул наблизилася до пікового рівня за 20 років –109,48, згідно з Business Standard. Крім того, Індекс долара США зараз за крок від максимуму за рік. За серпень він пішов вгору приблизно на 2,6%. Це третій місяць зростання поспіль.