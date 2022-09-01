Індекс долара США продовжує цей тиждень, повернувшись до позитивної динаміки котирувань. Торги на ринку тривають цілодобово.
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У четвер, 1 вересня, Індекс долара США коливається на рівні
109,07, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгової сесії він зріс на 0,34%. Індекс почав день на рівні 108,84. Крайні позиції долара США щодо кошика з 6 валют торгових партнерів США: максимально Індекс долара підіймався до позначки на рівні 109,29, який зафіксували на ринку у середині липня 2022 року; тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 91,78, за даними CNBC. Довідка! Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.
Тоді як
WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) сьогодні коливається на рівні 109,04, згідно з даними видання WSJ. З початку дня він втратив 0,31%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців: за місяць він пішов вгору на 3,17%; за останні 3 місяці цей показник зріс на 7,08%; з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 13,60%; загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 18,22%. Ситуація на валютному ринку
З початку 2022 року американський долар демонструє досить потужні позиції на валютному ринку. Зокрема, Індекс долара США у середині серпня продемонстрував одне із найкращих тижневих ралі з квітня на ринку.
Долар також прямував до найбільшого зростання протягом календарного року за майже 40 років і третього за величиною відтоді, як у США вирішили вилучити долар із золотого стандарту більше ніж 50 років, пише
Reuters.
Національна валюта США теж впритул наблизилася до пікового рівня за 20 років –
109,48, згідно з Business Standard. Крім того, Індекс долара США зараз за крок від максимуму за рік. За серпень він пішов вгору приблизно на 2,6%. Це третій місяць зростання поспіль.