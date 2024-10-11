Банк чи обмінник: де вигідніше купувати долари

Українці на сьогодні мають декілька варіантів, де можна купити іноземну валюту. Серед найвідоміших варіантів банки та обмінники.

Скільки коштує долар в банках та обмінниках

У п'ятницю, 11 жовтня, НБУ встанови курс долара на рівні 41,20 гривні. Тоді як середній курс валюти у банках України становить 41,05 гривні (купівлі) – 41,50 гривні (продаж). Про це інформує портал "Мінфін".

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Це означає, що в середньому у банку за 100 доларів потрібно заплатити 4150 гривень. В обмінниках курс долара США трохи інший, але різниця не надто помітна.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Згідно з даними finance.ua, пункти обміну купують долари за курсом на рівні 41,02 гривні, а продають – за 41,50 гривні. Це означає, що в середньому в обмінниках 100 доларів будуть коштувати ті ж 4150 гривень.

До теми! В Україні на валютному ринку діє режим керованої гнучкості. Це означає, що головним гравцем на ринку є НБУ, який контролює пару долар – гривня, а також згладжує надмірні коливання курсу.

Варто підмітити, що напередодні обміну валюти можна порівняти курс долара в банках та обмінниках, аби зрозуміти, яка поточна ситуація на ринку та обрати найвигідніші умови з наявних опцій.