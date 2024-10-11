Залишається в обігу вже століттями: яка найстаріша валюта світу

Одна із найвідоміших валют світу також є найдавнішою грошовою одиницею, яку досі використовують. Її історія тягнеться ще з 8 століття.

Найстаріша валюта у світі

Статус найдавнішої валюти у світі, яка досі в обігу, належить британському фунту. Фунт стерлінгів визнаний офіційною валютою Сполученого Королівства з 1707 року. Саме тоді Англія і Шотландія об'єдналися в єдину країну. Однак цю валюту використовували для розрахунків ще у 760 році, пише Investing.com.

Варте уваги Банк чи обмінник: де вигідніше купувати долари

У сучасному світі британський фунт – це одна із найпопулярніших та найсильніших валют на міжнародній арені. Зокрема, фунт стерлінгів посідає 4 сходинку у рейтингу головних резервних валют світу, поступившись японській єні, євро та долару США. Банк Англії випускає банкноти номіналами 5, 10, 20, 50 та фунтів. До того ж на початку року очільник центробанку Ендрю Бейлі представив Чарльзу ІІІ нові банкноти національної валюти. Купюри з новим дизайном ввели в обіг 5 червня.

Цікава деталь! Велика Британія не відмовлялася від національної валюти навіть, коли була членом Європейського Союзу. Нагадаємо, всі держави-члени ЄС мають перейти на єдину валюту. Станом на жовтень 2024 року євро – це офіційна валюта 20 країн, які формують Єврозону.