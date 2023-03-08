Долар злетів до нового максимуму, а інші валюти зафіксували серйозний обвал

Долар продовжує посилювати позиції стосовно кошика з 6 інших валют. Це результат заяв глави центробанку. Більше про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

Станом на середу, 8 березня 2023 року, Індекс долара США виріс на 0,01% до 105,63, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 105,60 – 105,88.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Долар продовжує зміцнювати позиції на ринку та навіть досягнув максимального рівня за останні 3 місяці. Це результат заяв глави американського центробанку перед Конгресом, пише Reuters. Павелл анонсував подальше підняття базової ставки та повернення до агресивніших кроків для вгамування інфляції в країні.

Додамо, що долар вже не вперше зростає до пікових позначок. Зокрема, минулого тижня валюта подорожчала до найвищого рівня за останні 7 тижнів. Йдеться про 105,36, пише CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Крім того, долар досягнув максимуму за 2 місяці стосовно євро. Британський фунт, шведська та норвезька крони, китайський юань, канадський й австралійський долари зафіксували найбільший обвал за багато місяців.

Прогнози на 2023 рік

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році. Вони також поділилися прогнозами на 2023 рік.