Євро та фунт на шляху до серйозних обвалів, а долар демонструє сильні позиції

Долар США знову демонструє зростання проти кошика з 6 інших валют. Конкуренти американської валюти наближається до серйозних втрат за вересень. Більше про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Актуальна динаміка долара США

У понеділок, 25 вересня, Індекс долара США торгується на рівні 105,75. Цей показник виріс на 0,16%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання для індексу становить від 105,52 до 105,74.

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Головні зміни для Індексу долара США за останній рік:

Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78 . Це також рекордне значення за 20 років ;

. Це також рекордне значення за ; Найслабші позиції для цього показника за 12 місяців становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Що відбувається на ринку валют

Долар продовжує утримувати досить сильні позиції на ринку. Нагадаємо, що минулий тиждень Індекс долара США завершив на рівні вищому максимуму за 6 місяців. Американський центробанк попередив про подальше підвищення базової ставки. Додамо, що цього місяця Федеральний резерв ухвалив рішення не змінювати цей показник, повідомляє видання CNBC.

Динаміка інших валют: