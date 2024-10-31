Ринок очікує на важливі дані про економіку США: що відбувається з доларом сьогодні

Долар продовжує утримувати стійкі позиції на ринку напередодні публікації важливих даних про стан економіки США. Водночас євро та британський фунт дешевшають на ринку.

Останні зміни на ринку валют

У четвер, 31 жовтня, долар демонструє стабільну динаміку на ринку. Валюта очікує на нові дані щодо інфляції та ринок праці у США, інформує Reuters.

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Водночас долар на шляху до найбільшого місячного приросту з весни 2022 року.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США торгується на рівні 104,01. Цей показник зріс на 0,02%, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 103,94 – 104,22. Євро впало на 0,03%, тоді як фунт стерлінгів – на 0,04%.