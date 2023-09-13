Після серйозного обвалу: що відбувається з доларом США на ринку
Долар фіксує позитивну динаміку на ринку проти кошика з 6 інших валют. Про ключові зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Що відбувається з доларом США на ринку
Індекс долара США під час торгів у середу, 13 вересня, коливається на рівні 104,72, за даними Yahoo!Finance. Цей показник зріс на 0,01% з початку сесії. Діапазон коливання для індексу становить від 104,51 до 104,81.
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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:
- Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78. Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років;
- Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.
Більше про динаміку долара
Долар наразі демонструє стійкі позиції на ринку. Водночас пізніше цього дня має вийти новий звіт про інфляцію у США, що може вплинути на динаміку індексу.
Крім того, Індекс долара США повернувся до зростання після обвалу до мінімуму за тиждень, який зафіксували у понеділок. Також це було найбільше денне знецінення за два місяці., повідомляє CNBC.