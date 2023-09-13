Після серйозного обвалу: що відбувається з доларом США на ринку

Долар фіксує позитивну динаміку на ринку проти кошика з 6 інших валют. Про ключові зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що відбувається з доларом США на ринку

Індекс долара США під час торгів у середу, 13 вересня, коливається на рівні 104,72, за даними Yahoo!Finance. Цей показник зріс на 0,01% з початку сесії. Діапазон коливання для індексу становить від 104,51 до 104,81.

Актуально Популярна технологія формує масштабну "бульбашку" у США: можливості та ризики

Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США зафіксував найкращий результат на рівні 114,78 . Це також стало рекордним значенням для нього за останні 20 років ;

. Це також стало рекордним значенням для нього за останні ; Найслабші позиції для цього показника становлять 99,58, повідомляє CNBC.

Більше про динаміку долара

Долар наразі демонструє стійкі позиції на ринку. Водночас пізніше цього дня має вийти новий звіт про інфляцію у США, що може вплинути на динаміку індексу.

Крім того, Індекс долара США повернувся до зростання після обвалу до мінімуму за тиждень, який зафіксували у понеділок. Також це було найбільше денне знецінення за два місяці., повідомляє CNBC.