Долар зміцнює позиції: які фактори впливають на ринок

Долар демонструє позитивну динаміку під час торгів. Які фактори сприяють посиленню позицій американської валюти та про останні зміни на ринку – читайте на Фінанси24.

Останні зміни на ринку для долара США

У понеділок, 29 травня, Індекс долара США торгується на рівні 104,27. Котирування зросли на 0,06%, згідно з Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 104,04 до 104,31.

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Крайні позиції для Індексу долара США на ринку за рік:

Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це рекордне значення за 20 років;

Мінімально цей індикатор за 12 місяців падав до 100,79, інформує видання CNBC.

Державний борг США та долар

Долар залишається стабільним на ринку на тлі очікування щодо подальшого підвищення базової ставки Федеральним резервом. З іншої сторони новина про узгодження позиції щодо підвищення стелі державного боргу США підтримала настрої на ризик на ринках Азії.

Водночас очільниця Мінфіну США заявила, що на країну чекає дефолт, якщо стелю не підвищать до 5 червня 2023 року. До цього вона називала іншу дату, а саме 1 червня, пише CNBC. Додамо, що Алек Філліпс з Goldman Sachs датою X вказав 8 або 9 червня.

Динаміка інших валют:

Євро ослабло проти долара на 0,13%;

Тоді як фунт втратив 0,07% відносно американської валюти.

Крім того, однією з важливих подій на валютному ринку став обвал турецької ліри після перемоги Реджепа Ердогана у другому турі президентських виборів.