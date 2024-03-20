Долар знову дорожчає: що стало каталізатором для валюти США

Долар знову дорожчає щодо кошика з 6 інших валют. На динаміку валюти впливають останні дані про економіку США та інфляцію. Більше про ключові зміни – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ключові зміни на ринку валют за 20 березня

Під час торгів у вівторок, 20 березня, Індекс долара США зупинився на рівні 103,81. Цей індикатор зріс на 0,21%. Діапазон коливання цього показника становив від 102,58 – 104,06, інформує Yahoo!Finance.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар США

Останні дані свідчать про стійкість першої економіки світу – США. Водночас це є ознакою того, що інфляція все ще залишається істотним викликом. Відтак Федеральна резервна система США, найімовірніше, не буде поспішати зі зниженням процентних ставок у 2024 році, згідно з даними Reuters.

Завдяки цьому долар знову почав зміцнювати позиції на ринку. Нагадаємо, що долар уже фіксував зростання проти кошика з 6 інших валют через вищу, ніж очікували інфляцію у лютому.

Динаміка інших валют:

Позиції євро просіли на 0,08%;

Британський фунт впав на 0,02%