Чергував злети та падіння: як долар США завершив минулий тиждень

Долар завершив черговий тиждень на ринку з від'ємним результатом. Загалом протягом тижня валюта демонструвала дуже різносторонню динаміку. Про головні зміни на ринку валют – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися позиції долара США за тиждень

Індекс долара США завершив тиждень, втративши 0,21%, згідно з даними Market Watch. Загалом тиждень для валюти був досить турбулентний: долар відійшов від максимуму за 5 місяців до мінімуму за 2 тижні.

Актуально Інвестиції у сучасному світі: головні плюси та мінуси, про які варто знати всім

Цьому сприяло неочікуване сповільнення зростання сфери послуг у США, яке підтримало очікування щодо зниження процентної ставки Федеральним резервом, інформує Yahoo!Finance.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Нагадаємо, що за перші три місяці 2024 року Індекс долара США зріс майже на 3%. Цей результат став викликом як для потужних економік, так і для ринків, що розвиваються.