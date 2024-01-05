Головні зміни на ринку валют за 5 січня

Під час торгів у п'ятницю, 5 січня 2024 року, Індекс долара США впав на 0,06% до 102,36. При цьому діапазон коливання становить від 101,91 до 103,10, за даними Yahoo!Finance.

До теми Чого чекати від долара США у 2024 році та який фактор відіграє особливу роль



Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 ;

; цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом США на ринку

У п'ятницю торги на ринку валют були досить турбулентними. На динаміку вплинули останні дані про ринок праці у США. У результаті Індекс долара США зафіксував черговий спад, проте протягом дня зумів зрости вище 103,10 на тлі більш потужного, ніж очікували звіту про рівень зайнятості. Це найкращий результат з середини грудня.

До теми! Водночас за тиждень Індекс долара США зріс на 0,6%. Це кращий тижневий результат з початку грудня.

Також варто враховувати, що ринки очікують на наступні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки. Деякі аналітики вважають, що американський центробанк, найімовірніше, не буде поспішати знижувати ключову ставку в наступні кілька місяців, інформує CNBC.

Водночас позиції євро у парі з доларом зросли на 0,4% за підсумками торгів у п'ятницю. Проте за тиждень ця валюта втратила 0,5%, продемонструвавши найбільший спад з початку грудня.