Після значного злету: чому долар знову слабшає на ринку

Американський долар знову втрачає позиції на ринку. Більше про останні зміни та ключові фактори впливу – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Долар продовжує дорожчати

Під час торгів у п'ятницю, 4 серпня 2023 року, Індекс долара США коливається на рівні 101,97. Котирування впали на 0,56%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання цього індексу становить від 101,90 до 102,62.

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Головні зміни для Індексу долара США за 12 місяців:

Індекс долара США досягнув максимального значення на рівні 114,78 . Це стало рекордом за 20 років ;

. Це стало рекордом за ; Мінімально індекс торгувався на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Від чого залежать позиції долара на ринку

Долар США повернувся до знецінення після останнього звіту про ринок праці. Зокрема, йдеться про те, що кількість нових робочих місць у липні трохи не виправдала очікування. Водночас зарплати зросли більше, ніж прогнозували, а рівень безробіття впав.

Усе це свідчить про те, що ринок праці у США залишається стійким, відтак Федеральний резерв може довше утримувати базову ставку на високому рівні, пише CNBC. Нагадаємо, що днем раніше Індекс долара США зафіксував рекордне значення за 4 тижні.

Динаміка інших валют:

Євро подорожчало на 0,31% стосовно долара під час торгів;

Японська єна зміцнила позиції на 0,16% щодо американського долара.

Американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет переконаний, що наступні кілька десятиліть світ буде залежати від долара. Відтак, валюта зберігатиме за собою свій "королівський статус".