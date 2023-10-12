Долар може обвалитися до нового мінімуму: від чого залежить майбутнє валюти

Долар США наближається до найслабшого рівня з останнього тижня вересня. Наразі ринок чекає на нові дані щодо інфляції. Експерт навіть поділився двома сценаріями, які можуть виникнути після оприлюднення звіту. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилися позиції долара США на ринку

У четвер, 12 жовтня, Індекс долара США коливається на рівні 105,71, за даними Yahoo!Finance. Спад оцінюють у 0,11%. Діапазон коливання на сьогодні становить від 105,54 до 105,76.

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Ключові зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 114,78 . Це також стало рекордом за 20 років ;

. Це також стало рекордом за ; Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

На що реагує ринок валют

Напередодні публікації нових даних про інфляцію у США, які вплинуть на подальші рішення Федерального резерв щодо монетарної політики, долар коливається на рівні близькому до мінімуму за 2 тижні. З іншої сторони, протоколи з минулої зустрічі центробанку свідчать, що регулятор наразі займає досить обережну позицію, пише CNBC.

Валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia повідомив, що у разі зниження інфляції центробанк США отримає аргументи для завершення циклу підвищення ключової ставки. Проте у разі зростання інфляції ринкам доведеться переоцінити сильнішу ймовірність, що Федеральний резерв таки підвищить ставку на 25 пунктів ще раз.

Євро та японська єна залишаються стабільними відносно долара, тоді як британський фунт зафіксував незначний спад.

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