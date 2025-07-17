Скільки заробляє Росія на нафті у 2025 році: які країни купують найбільше енергоресурсів

У 2025 році доходи Росії від експорту нафти суттєво скорочуються. Втім, країна все ще заробляє мільярди на продажі викопного палива.

Скільки заробляє Росія на нафті у 2025 році

У квітні 2025 року (останні актуальні дані щодо експорту енергоресурсів Росії) Кремль заробив 13,2 мільярда доларів на продажі нафти. Це на 1,1 мільярда доларів менше, ніж у березні пише 24 Канал з посиланням на KSE Institute.

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Попри збільшення обсягів експорту на 150 тисяч барелів на добу, зниження світових цін суттєво вдарило по прибутках Росії. Виручка від сирої нафти впала до 8,4 мільярда доларів, від нафтопродуктів – до 4,8 мільярда доларів.

Скільки Росія може отримати "нафтодоларів" у 2025 році?

Як зазначається, якщо санкції залишатимуться на нинішньому рівні, Росія за підсумками 2025 року може отримати 151 мільярд доларів нафтових доходів.

Цікаво! У 2024-му році ця цифра становила 189 мільярдів доларів, у 2023-му році – 185 мільярдів доларів. Наступного року очікується ще більше падіння – до 137 мільярдів доларів.

У разі посилення санкцій і збільшення знижок на сорти Urals і ESPO до 40 та 30 доларів за барель відповідно, доходи Росії можуть зменшитися до 102 мільярдів доларів у 2025-му році та 54 мільярдів доларів у 2026-му.

Хто купує російську нафту у 2025 році?

Найбільшим покупцем залишається Індія, яка у квітні закуповувала в середньому 1,81 мільйона барелів на добу (53% морського експорту сирої нафти з Росії).

Китай наростив імпорт на 20% – до 1,32 мільйона барелів, а Туреччина збільшила закупівлі нафтопродуктів на 30%, до 546 тисяч барелів на добу.