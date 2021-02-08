Доходи найбільших IТ-гігантів стрімко зросли під час пандемії: суми

Джерело:The Wall Street Journal
Найбільші IT-корпорації Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (власник Google) та Facebook за час пандемії коронавірусу показали стрімке зростання. Їхні доходи виросли на понад 20% до 1,1 трильйона доларів.
Поки більшість компаній страждали від пандемії коронавірусу, для 5 найбільших світових IT-корпорацій це "зіграло на руку". Люди стали більше часу проводити вдома, використовуючи цифрові технології для навчання, відпочинку, покупок, спілкування тощо.
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У 2020 році люди все більше почали купувати комп'ютери, відеоігри та користуватись онлайн-магазини, цифровою рекламою. Це призвело до подорожчання акцій світових IT-гігантів.
Лише за рік сукупна капіталізація Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet та Facebook збільшилась удвічі – до 8 трильйонів доларів. Дохід виріс на одну п'яту – до 1,1 трильйона, а прибуток – на 24%.