Доходи найбільших IТ-гігантів стрімко зросли під час пандемії: суми

Найбільші IT-корпорації Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (власник Google) та Facebook за час пандемії коронавірусу показали стрімке зростання. Їхні доходи виросли на понад 20% до 1,1 трильйона доларів.

Чому доходи IT-гігантів зросли

Поки більшість компаній страждали від пандемії коронавірусу, для 5 найбільших світових IT-корпорацій це "зіграло на руку". Люди стали більше часу проводити вдома, використовуючи цифрові технології для навчання, відпочинку, покупок, спілкування тощо.

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У 2020 році люди все більше почали купувати комп'ютери, відеоігри та користуватись онлайн-магазини, цифровою рекламою. Це призвело до подорожчання акцій світових IT-гігантів.

Наскільки виріс дохід компаній

Лише за рік сукупна капіталізація Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet та Facebook збільшилась удвічі – до 8 трильйонів доларів. Дохід виріс на одну п'яту – до 1,1 трильйона, а прибуток – на 24%.

На чому найбільше заробили ІТ-компанії

Дохід Apple збільшився завдяки попиту на ноутбуки, планшети та інші пристрої.

Microsoft – виграв на продажах приставок Xbox, ноутбуків Surface та хмарних сервісів.

Amazon – заробив на онлайн-торгівлі. За 2020 рік дохід компанії виріс на 38%, до 386 мільярдів доларів.

Google виріс завдяки тому, що люди почали більше сидіти в інтернеті.

Це також дало прибуток й Facebook. Окрім цього, компанія дозволила робити покупки в інстаграмі, щоб заробляти на електронній комерції.