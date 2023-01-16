За минулий рік держава-агресорка отримала від експорту добрив 16,7 мільярда доларів. Загалом цей показник зріз аж на 70% порівняно з 2021 роком. Також варто враховувати, що обсяги продажів суттєво впали.

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Росія збільшила доходи від продажу добрив

У такій ситуації доходи Росії суттєво виросли завдяки різкому злету цін на добрива за минулий рік. За даними Організації Об'єднаних Націй, імпорт зі сторони торговельних партнерів Росії свідчить, що обсяги продажів за 10 місяців 2022 року впали всього на 10% порівняно з аналогічним періодом у 2021 році.

Варто додати, що російські добрива та продовольчі товари не входять до санкційних списків країн Заходу. Головна причина – намір підтримати глобальну продовольчу безпеку. Особливо це стосується бідних країн. Офіційна Москва збільшує обсяги експорту цих товарів до низки країн. Серед них:

Туреччина;

В'єтнам;

Індія.

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