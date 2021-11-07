З початку жовтня 2021 року акції Tesla зросли в ціні більше, ніж на 50%. Наразі вартість цінних паперів автовиробника коливається на рівні 1222 доларів за кожну, а ринкова капіталізація компанії становить 1,2 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance.

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Скільки б принесла 1000 доларів в акціях Tesla за різні періоди

Інвестиція у розмірі 1000 доларів у акції Tesla 2 листопада 2020 року, коли їхня вартість становила трохи більше, ніж 400 доларів за кожну, зросла б майже втричі. Згідно з розрахунками CNBC, за рік 1000 доларів перетворилася б на 2940 доларів, з дохідністю на рівні 193%.

Якщо повернутися на 5 років назад, то аналогічна інвестиція в активи Tesla виросла б на 3,025% та коштувала б приблизно 31 286 доларів. У 2016 році цінні папери виробника електромобілів коштували 38 доларів за акцію, інформує Yahoo!Finance.

Що відомо про Tesla? Компанія з виробництва електромобілів була створена у 2003 році у Каліфорнії, США. Одним із засновників та генеральним директором Tesla є Ілон Маск, капітал якого Компанія з виробництва електромобілів була створена у 2003 році у Каліфорнії, США. Одним із засновників та генеральним директором Tesla є Ілон Маск, капітал якого Forbes оцінює у 318,4 мільярда доларів, а Bloomberg – у 338 мільярдів доларів. Компанія була названа на честь всесвітньо відомого електротехніка й фізика Ніколи Тесли.

Інвестиція у розмірі 1000 доларів у Tesla зроблена у 2011 році зараз коштувала б понад 204 тисячі доларів. За 10 років вартість активів компанії Ілона Маска виросла з майже 6 доларів до 1222 доларів за кожну з дохідністю у понад 20 000%.