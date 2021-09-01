Dogecoin впевнено рухається до нових максимумів: яку ціну прогнозують для цифрової монети

Цифрова монета Dogecoin була створена, як жарт на фоні стрімкого розвитку криптовалют. Максимально вартість віртуальної валюти підіймалася до 0,74 долара за монету. Однак, фінансовий аналітик та президент компанії Mercator Джанні Ді Поче вважає, що Dogecoin має набагато більший потенціал.

Під час свого виступу на Benzinga Crypto Trading Festival криптоаналітик наголосив, що Dogecoin впевнено рухається до нових рекордів.

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Dogecoin має потенціал злетіти до нових максимумів

Джанні Ді Поче заявив, що не здивується, якщо криптовалюта-жарт злетить вище 1 долара за цифрову монету. За його словами, зараз віртуальна валюта формує щось схоже на прапор "биків" ринку, тож варто очікувати нових стрибків ціни, якщо Dogecoin перетне лінію тренду. За даними CoinDesk, наразі вартість криптовалюти коливається на рівні 0,28 долара, його ринкова капіталізація становить 36,9 мільярда доларів.

Актуальна вартість Dogecoin / Інфографіка CoinDesk

"Бики" ринку Це трейдери, які заздалегідь купують активи, сподіваючись, що їхня ціна з часом зросте, щоб потім вигідно продати їх дорожче.

Експерт також додав, що ідея про те, що чим довше торгується товар, тим сильнішим буде його тренд, яка широко поширена серед трейдерів, є свідченням того, що прихильники Dogecoin готуються до серйозної поїздки. Згідно з останнім аналізом ринку, на сьогодні криптовалюта має потенціал відновити "бичачий" тренд, на фоні якого вартість Dogecoin може знову злетіти вище 0,30%.