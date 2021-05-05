Dogecoin виріс на 147% за тиждень: до чого тут Маск та трейдери-ентузіасти

Новий день – нові перемоги. Принаймні так можна охарактеризувати новий стрибок вартості Dogecoin. Скільки тепер коштує криптовалюта, яка була створена, як жарт, – читайте далі.

У середу, 5 травня, вартість Dogecoin стрімко пішла вгору. Нова ціна криптовалюти майже досягнула позначки у 70 центів. Це новий історичний максимум.

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Вартість Dogecoin зростає шаленими темпами

Трейдери-ентузіасти продовжують "накопичувати" Dogecoin, тим самим збільшуючи його вартість. Схоже, що вже зовсім скоро давня ціль – один долар за токен – стане реальністю. За добу вартість віртуальної валюти злетіла на 37%, а загалом за останній тиждень – на 147%.

Вартість Dogecoin знову пішла вгору / Інфографіка CoinDesk

Ринкова капіталізація Dogecoin наразі становить 85,9 мільярда доларів. Для порівняння, вчора цей показник зупинився на рівні 69 мільярдів доларів. Таким чином, цифрова валюта коштує більше, ніж такі компанії-гіганти, як Mondelez, FedEx та British American Tobacco. Тепер Dogecoin займає четверту сходинку у рейтингу криптовалют.

На що варто звернути увагу

Торгова платформа Robinhood у вівторок "впала" через новий сплеск Dogecoin, який призвів до стрімкого пожвавлення активності трейдерів. Цей інцидент спричинив протести обурених користувачів.

Усі прихильники Dogecoin з нетерпінням чекають появи генерального директора Tesla Ілона Маска на одному з телевізійних шоу. Мільярдер, який відомий своєю "любов'ю" до цієї криптовалюти, пообіцяв "інтегрувати" мем до своєї зовнішності. Додамо, що одні з найбільших цінових сплесків на криптобіржі ставалися саме після твітів Маска.

Крім Ілона Маска Dogecoin також підтримують Марк Кубан, Влад Тенєв, Снуп Догг та інші. Це допомогло криптовалюті, яку багато хто не сприймав серйозно, не лише вижити на ринку цифрових валют, але суттєво зміцнити свої позиції.