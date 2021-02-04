Криптовалюта Dogecoin злетіла в ціні після твітів Ілона Маска

Криптовалюта Dogecoin різко подорожчала після кількох дописів засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска в твіттері. Вартість Dogecoin виросла майже на 50%.

Джерело: 24 канал

Вартість Dogecoin на торгах 4 лютого становила 0,05 долара за токен. Про це свідчать дані CoinGecko.

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Що написав Ілон Маск у твіттері

Ілон Маск опублікував декілька дописів у твіттері зі згадкою про криптовалюту Dogecoin. Спершу він оприлюднив фото ракети-носія Falcon 9, а у відповідях написав слово Doge.

Після цього вартість Dogecoin за 15 хвилин виросла на 19%, а за годину – на 76%.

В іншому своєму дописі він прикріпив кадр з мультфільму "Король лев" – народження Сімби. Однак на ньому замість голови мавпи – обличчя Ілона Маска, яка тримає левеня з головою собаки породи сіба-іну, яка якраз символізує криптовалюту Dogecoin.

Пізніше Маск назвав Dogecoin "народною криптовалютою", а також заявив: "Ні максимумів, ні мінімумів, тільки DOGE".

Наскільки виросла криптовалюта Dogecoin

За даними CoinGecko, курс криптовалюти за останній тиждень виріс на 563%. На це вплинула активність приватних інвесторів із соцмережі Reddit. У січні вони взялись масово скуповувати активи, які вважались недооціненими. В результаті, акції американської мережі магазинів з відеоіграми GameStop виросли в кілька разів, а вартість срібла вперше з 2013 року перевищили 30 доларів за унцію.



Курс Dogecoin станом на вечір 4 лютого / Графіка CoinGecko

Що відомо про Dogecoin

Це криптовалюта, яка появилась у 2013 році та базована на Litecoin. Названа на честь відомого інтернет-мема Doge. Її головною особливістю вважається швидкий період початкового майнінга.