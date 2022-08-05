Чи падатиме гривня через додаткове оподаткування імпорту: прогноз Мінфіну

В Україні представники влади обговорюють варіант із запровадженням додаткових податків на імпортні товари. Більше про це розповів глава Мінфіну Сергій Марченко.

На початок серпня 2022 року від митниці та податкової до державного бюджету України надійшло майже 90 мільярдів гривень. Загалом щомісяця дефіцит бюджету становить приблизно 5 мільярдів доларів, інформує телеканал Рада за даними 24 каналу.

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В Україні обговорюють додаткові податки на імпорт

Задля збільшення доходів Кабмін запропонував запровадити додаткові податки у секторі імпорту. За словами очільника Міністерства фінансів Сергія Марченка, це питання наразі перебуває на стадії обговорення й остаточного рішення поки що немає.

Він додав, що це була ініціатива Національного банку України. Головні цілі – вирівнювання платіжного балансу та скорочення відтоку коштів із золото-валютних резервів країни.

Як це вплине на гривню та імпорт

Сергій Марченко підкреслив, що будь-яке рішення такого характеру, вплине на економічну динаміку в середині країни. Зокрема, йдеться про:

стабілізацію ситуації на валютному ринку,

зменшення попиту на валюту та товари з-за кордону,

зростання попиту на товари від національних виробників.

Я думаю, що це позитивно вплине на платіжний баланс та золото-валютні резерви України. Знову ж таки у разі ухвалення такого рішення,

– наголосив міністр.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 серпня 2022 року валові міжнародні резерви України складають 22,4 мільярда доларів США.

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