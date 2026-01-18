Надбавка у тисячу гривень до пенсії щомісяця: хто отримає бонус до виплат

Деякі пенсіонери в Україні можуть щомісяця отримувати майже тисячу гривень додатково до своєї основної виплати. Цей бонус передбачений державою для певних категорій громадян, і його нарахування залежить від конкретної умови.

Хто отримає тисячу гривень надбавки до пенсії?

Окремі категорії українок мають право на додаткову надбавку до пенсії близько 870 гривень щомісяця. Ця виплата передбачена Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", пише 24 Канал.

Вона спрямована на підтримку матерів, які зробили значний внесок у сім’ю та виховання дітей. Зокрема, право на доплату мають жінки, які:

народили або усиновили п’ять або більше дітей та виховували їх щонайменше до шестирічного віку.

Крім того, закон надає їм можливість дострокового виходу на пенсію за умови виконання вимог щодо віку та наявного страхового стажу.

Довідково: жінки, які народили або усиновили п’ятьох та більше дітей, можуть оформити пенсію за віком вже з 50 років за умови наявності щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо ж виховання дітей здійснював батько, то він може скористатися правом дострокової пенсії після досягнення 55 років при наявності 20 років страхового стажу.

Який розмір надбавки у 2026 році?

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб планується на рівні 2 595 гривень, а надбавка для таких матерів становитиме від 35% до 40% цього показника, залежно від кількості дітей.

Це означає, що спеціальна доплата може сягати приблизно 906 – 1 036 гривень щомісяця.

Як оформити надбавку багатодітній матері?

Для оформлення надбавки необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України та подати стандартний пакет документів. Він має містити:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про народження дітей;

документи, що підтверджують страховий стаж;

а також заяву встановленого зразка.

Після перевірки поданих даних ПФУ призначає виплату та забезпечує її регулярне надходження разом із основною пенсією.

Зауважте! Якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а виховання дітей до визначеного віку здійснював батько, право на пенсію за особливі заслуги переходить саме до нього.

Які ще можуть призначити надбавки до пенсії?