Для малого і середнього бізнесу запускають новий сервіс: як працюватиме Finmap

Джерело:фейсбук Дмитра Дубілета
В Україні незабаром запустять онлайн-сервіс для малого та середнього бізнесу, який допоможе у фінансах. Як ним скористатися, читайте на Бізнес 24.
Про новий сервіс Finmap написав Дмитро Дубілет, ексміністр Кабінету міністрів України.
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Ми запускаємо сервіс, який буде корисний підприємцям і малому /середньому бізнесу – сервіс ведення фінансового обліку,
– впевнений Дубілет.
Найчастіше бізнесмени ведуть свої фінанси в умовному Excel, пояснює Дубілет. І додає, що іноді цього буває достатньо, але частіше за все бізнес від цього страждає.
За словами ексміністра тепер бухгалтерію можна буде вести правильно і прозоро.
Сервіс для підприємців і бізнесу Finmap
Сервіс створили Олександр Соловей та Іван Каунов ще пів року тому, але працювали над його спрощенням та зручністю.
Я запрошую всіх залишити свій емейл для передреєстрації за цією адресою: finmap.online. Перші інвайти починаємо розсилати через кілька тижнів. Сподіваюся вам сподобається!
– пише Дубілет.
Є два тарифи: "Підприємець" та "Бізнес", які коштують 249 та 849 гривень на місяць відповідно.Миттєво узгоджуйте, редагуйте та підписуйте документи онлайн у системі електронного документообігу Star.Docs від Київстар Бізнес – заощаджуйте час, ресурси та кошти, що йдуть на папір, витратні матеріали й логістику.