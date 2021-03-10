Для малого і середнього бізнесу запускають новий сервіс: як працюватиме Finmap

10 березня 2021 , 13:17
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Джерело:

фейсбук Дмитра Дубілета

В Україні незабаром запустять онлайн-сервіс для малого та середнього бізнесу, який допоможе у фінансах. Як ним скористатися, читайте на Бізнес 24.

Про новий сервіс Finmap написав Дмитро Дубілет, ексміністр Кабінету міністрів України.

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Ми запускаємо сервіс, який буде корисний підприємцям і малому /середньому бізнесу – сервіс ведення фінансового обліку,
– впевнений Дубілет.

Найчастіше бізнесмени ведуть свої фінанси в умовному Excel, пояснює Дубілет. І додає, що іноді цього буває достатньо, але частіше за все бізнес від цього страждає.

Переваги сервісу Finmap

  • Підприємці та бізнесмени завжди точно знають, скільки мають грошей на яких рахунках. Причому "рахунки" – в широкому сенсі. Рахунками можуть бути сейф в офісі, картка банку, каса тощо.
  • Легко заносити витрати і доходи за допомогою простого інтерфейсу або телеграм-бота.
  • Можна давати різним співробітникам різні права доступу.
  • Вбудована аналітика і дашборд. Користувачі бачать всі доходи та витрати в розрізі проєктів, клієнтів, співробітників, тегів тощо.
  • Автоматична синхронізація через API з картами monobank і ПриватБанк.
  • Можна створювати повторювані платежі.
  • Можна створювати майбутні платежі. Це особливо важливо, щоб стежити за касовими розривами, наголошує Дубілет.
  • Мультивалютність, різні звіти, інтеграція через API тощо.

За словами ексміністра тепер бухгалтерію можна буде вести правильно і прозоро.


Сервіс для підприємців і бізнесу Finmap

Сервіс створили Олександр Соловей та Іван Каунов ще пів року тому, але працювали над його спрощенням та зручністю.

Я запрошую всіх залишити свій емейл для передреєстрації за цією адресою: finmap.online. Перші інвайти починаємо розсилати через кілька тижнів. Сподіваюся вам сподобається!
– пише Дубілет.

Скільки коштує сервіс

Є два тарифи: "Підприємець" та "Бізнес", які коштують 249 та 849 гривень на місяць відповідно.

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