Чи зміняться правила для обміну для доларів у 2025 році

Збереження у валюті – це поширена практика в Україні. Одна із найпопулярніших валют серед українців – це долар США. Саме тому періодично виникають питання, які долари дісні, а які – ні.

Чи приймають долари 2006 року в Україні

В Україні немає обмежень для обміну валюти, які пов'язані з номіналом банкноти або її роком випуску. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Наголошують, що в Україні дійсні усі банкноти доларів, які випустили з 1914 року. Тому банки та небанківські установи мають приймати усі купюри доларів, але вони мають бути у належному стані для обміну. У 2025 році ці правила не зміняться.

Банки та обмінники мають право не приймати фальшиві банкноти, а також купюри з ознаками сильного пошкодження або зношення. Більше про це – читайте тут.

Крім того, Федеральна резервна система США не оголошувала про запровадження ніяких обмежень щодо банкнот долара, які пов'язані з роком випуску тощо.