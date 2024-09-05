В Дію додали 4 нові військові облігації: все, що варто знати

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нові військові облігації в Дії. Урядовець розкрив усі деталей, які пов'язані з цінними паперами.

Нові військові облігації в Дії

Михайло Федоров повідомив про те, що в Дії з'явилися 4 нові військові облігації. Цінні папери мають назви українських міст, селища та найбільшого острова України та Чорного моря.

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Відтепер у застосунку будуть такі облігації:

Лазурне – ставка від 15,10%

Джарилгач – ставка від 15,75%

Гурзуф – ставка від 14,90%

Судак – ставка від 14,85.

Що таке військові облігації Це цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану для фінансування військових операцій під час війни або конфлікту.

Міністр заявив, що придбання військових облігацій – це можливість підтримати економіку України, а також ці гроші назад з прибутком. Кошти з облігацій йдуть безпосередньо на військові потреби:

Провізія;

Дрони;

Логістика;

Виплати військовим та медикам.

Важливо! Згідно з даними Міністерства фінансів України, військові облігації доступні у гривнях, доларах та євро. Проте дохідність у такому випадку буде різнитися та залежати від валюти. Купити цінні папери можна у банків-первинних дилерів, ліцензованих брокерів та в Дії.

За словами Михайла Федорова, військові облігації – це донат державі, який потім повертається людині.