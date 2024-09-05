Новые военные облигации в Дие

Михаил Федоров сообщил о том, что в Дие появились 4 новые военные облигации. Ценные бумаги имеют названия украинских городов, поселка и крупнейшего острова Украины и Черного моря.

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Отныне в приложении будут такие облигации:

Лазурное – ставка от 15,10%

Джарылгач – ставка от 15,75%

Гурзуф – ставка от 14,90%

Судак – ставка от 14,85.

Что такое военные облигации Это ценные бумаги, которые выпускает государство во время военного положения для финансирования военных операций во время войны или конфликта.

Министр заявил, что приобретение военных облигаций – это возможность поддержать экономику Украины, а также эти деньги обратно с прибылью. Средства с облигаций идут непосредственно на военные нужды:

Провизия;

Дроны;

Логистика;

Выплаты военным и медикам.

Важно! Согласно данным Министерства финансов Украины, военные облигации доступны в гривнах, долларах и евро. Однако доходность в таком случае будет отличаться и зависеть от валюты. Купить ценные бумаги можно у банков-первичных дилеров, лицензированных брокеров и в Дії.

По словам Михаила Федорова, военные облигации – это донат государству, который затем возвращается человеку.