Найбагатша дитина Трампа: які статки в Іванки Трамп

Попри те, що чинний президент США є очільником панівної країни світу, він ще й встиг побудувати династію з багатомільйонним спадком для своїх дітей. Їх у Дональда Трампа аж п'ятеро. Найвпливовішою та найбагатшою називають третю дитину президента – Іванку Трамп.

Хто найбагатша дитина президента США

Однією із найбагатших дітей Дональда Трампа вважають Іванку Трамп. Ще у далекому 2018 році вона та її чоловік, Джаред Кушнер, працювали як старші радники Білого дому. Відтак за 2017 рік, за даними The New York Times, повідомляє 24 Канал, пара заробила щонайменше 82 мільйони доларів.

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А у листопаді 2024 року стало відомо, що донька Трампа завершила капітальний ремонт мегаособняка вартістю 24 мільйони доларів на острові Індіан-Крік у Маямі, передає Realtor.com.

Нагадуємо, що у Дональда Трампа 5 дітей від 3 різних дружин:

Троє найстарших дітей, а це Дональд Трамп-молодший, Іванка Трамп та Ерік Трамп, народжені у шлюбі з Іваною Марі Трамп. Дочка Тіффані Трамп народилася, коли Дональд Трамп був одружений з Марлою Мейплз. Водночас із 3 дружиною, з якою президент США досі, Меланією Трамп, є спільний син – Беррон Трамп.

За різними даними, на сьогодні особисті статки Іванки Трамп можуть сягати до 50 мільйонів доларів. Втім у поєднанні з активами її чоловіка статки пари можуть складати ледь не 1 мільярд доларів.

Зауважте! Достеменно не відомо, які статки має пара Трамп-Кушнер, однак є припущення, що це сума з коливанням від 800 мільйонів доларів до майже 1 мільярда доларів.

Чим займаються інші діти Трампа

Дональд Трамп-молодший, як і батько, займається бізнесом. Він, Ерік та Іванка працюють разом. Дональд молодший обіймає посаду виконавчого віцепрезидента в компанії Трампа.

Водночас Ерік Трамп, другий син Дональда Трампа, також є виконавчим віцепрезидентом з розвитку та поглинань у The Trump Organization. Його статки, як і Дональда молодшого, неточні й коливаються – це може бути, як 50 мільйонів, так і понад 300 мільйонів доларів.

Тіффані Трамп не займала жодної ролі у політичній кампанії свого батька, а також не працювала за його першої каденції у Білому домі. У 2022 році вона одружилася з мільярдером Майклом Буласом.

Наймолодша дитина, Беррон Трамп, закінчив Оксбриджську академію у Вест-Палм-Біч та вступив до університему. Водночас про його статки відомо мало. Єдине, що можна сказати з упевненістю це те, що він матиме чималий спадок від свого батька та матері.